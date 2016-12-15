13:59

Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit. Об этом сообщает Reuters. Закон официально вступил в силу.

Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально начать переговоры о выходе из Евросоюза.

Заметка дополняется.