14:08

Российские чиновники не будут избегать послов иностранных государств, пообещал президент Владимир Путин на встрече с дипломатическими представителями. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны как официальных лиц РФ, российских ведомств, деловых кругов, так и широкой общественности. Вас не будут чураться, избегать, опасаясь повредить себе репутацию или испортить карьеру», – сказал Путин.

Глава государства 16 марта в Кремле принял верительные грамоты у 18 новых послов иностранных государств. На встрече он заметил, что «Россия – свободная, открытая и уважающая себя страна». По словам Путина, это означает для послов «все возможности для общения и наведения разных контактов».

В начале марта генпрокурора США Джеффа Сэшнса заподозрили в том, что он скрыл свои контакты с послом России Сергеем Кисляком. По данным Washington Post, одна из встреч Кисляка и Сэшнса прошла в сентябре 2016 года, Сэшнс тогда занимал должность сенатора от штата Алабама.

Газета отмечала, что осень прошлого года американские спецслужбы называли пиком российского «вмешательства» в выборы президента США.

Также с Кисляком общался советник Дональда Трампа Майкл Флинн. После того, как об этом стало известно, Флинн ушел в отставку, Минюст США предупреждал, что контактами с российским послом Флинн скомпрометировал себя.

Как отмечал глава российского МИДа Сергей Лавров, послы назначаются для поддержания отношений между государствами «в виде встреч, бесед, контактов».