14:11

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении «дочек» российских государственных банков. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Под ограничения попали дочерние организации Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка» и Проминвестбанка. Всего под санкции попали пять банков. Им запретили выводить деньги из страны. Санкции будут действовать один год.

Украина проинформирует Евросоюз и США о введенных санкциях и предложит им также ввести ограничительные меры против данных банков, сказано в указе Порошенко.

Ранее 16 марта «дочка» Сбербанка заблокировала расходные операции физических лиц по своим картам. При этом ранее в Нацбанке Украины поясняли, что банкам с российским участием запретят только операции в пользу материнских компаний, но их работа на Украине может быть продолжена.

13 марта украинские националисты замуровали вход в офис Сбербанка и пообещали блокировать его работу, пока у банка не отберут лицензию. На следующий день неизвестные забросали офис Альфа-банка камнями. Возмущение активистов вызвало решение Сбербанка обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР. В Кремле заявили, что не понимают, почему власти Украины бездействуют в ситуации с дочерними структурами российских банков.