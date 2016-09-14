Франк Шульц, американский военный в отставке, отслуживший в Афганистане и Ираке, долгие годы страдал от непереносимой боли в ноге. Он не мог даже выйти из комнаты – каждый раз Шульц ощущал, будто в его ногу вонзают ножи, и по ней разливалась жгучая боль. Обезболивающие не помогали, он стал раздражительным и почти лежачим – и это не могло не сказаться на атмосфере в его семье. Шульц был на грани отчаяния и думал о самоубийстве, когда встретил доктора Тима Толлестрапа.

Толлестрап, хирург, работающий с периферической нервной системой, предложил ему необычную операцию, которая уберет большую часть болевых ощущений. Для этого он должен был провести сегментальную денервацию – надрезать нерв, посылающий болевой импульс. В случае Шульца Толлестрапу пришлось также удалить мышцу в ягодицах, которая давила на седалищный нерв. Боль ушла после трех операций. Для пациента это означало начало новой жизни.

В этом случае денервация действительно была для человека спасительной: терпеть сильную непрекращающуюся боль годами – это мучение. Но оказывается, к столь радикальному методу прибегают не только те, кто страдает хроническими болями. Отключение определенного нерва может помочь избавиться и от менее страшных проблем, которые нередко отравляют людям жизнь.