15:26

Миссионерский институт Екатеринбургской епархии запустил в местных вузах образовательную программу «Основы духовной безопасности». Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства Свердловской области.

Курс из 6–8 лекционных часов рассчитан на студентов нетеологических факультетов, его основные темы – «Религиозный и политический экстремизм», «Духовно-нравственный идеал традиционных религий России», «Секты и сектантство».

Лекции по «Основам духовной безопасности» уже прочитали в Уральском государственном экономическом университете в рамках ОБЖ. По мнению авторов программы, она позволит защитить молодежь от влияния сект и экстремистов.

«Цикл лекций позволяет вкратце изложить истинный характер сектантских и экстремистских идеологий, рассказать об основных приемах, которые используют адепты деструктивных объединений и организаций, в том числе террористического толка, и предупредить молодых людей о реальной опасности, угрожающей их жизни и благополучию», – говориться в пресс-релизе.

Курс создали по заказу государства, рассказал сотрудник института Константин Корепанов в эфире программы „Акцент“ на ОТВ. На его интервью обратил внимание Znak.

По словам Корепанова, программа призвана «ловить заигравшихся детей». Он отметил, что в качестве примера приводит студентам Майдан в Киеве.

«Мы говорим о том, как молодежь попала в Киеве на те мероприятия, которые привели к свержению власти. Они думали, что свергнут одно и им станет хорошо, боролись за счастливое будущее, а закончилось тем, что они стали смертниками, покойниками, инвалидами на той войне, которая там была развязана. <…> И важно, чтобы такого не случилось на наших улицах», – сказал Корепанов.

Отмечается, что программа была положительно оценена как студентами, так и преподавателями. В епархии надеются, что курс будут читать и в других вузах. «Всем совершенно ясно, какая разруха царит в головах», – приводит Znak слова пресс-секретаря епархии Анжелы Тамбовой.