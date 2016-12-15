15:15

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил рассмотрение иска, в котором оспаривалась передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд пришёл к выводу о том, что производству по данному делу подлежит прекращению», – заявила судья.

На прошлом заседании по делу суд решил вызвать губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а также представителей Исаакиевского собора, РПЦ, Минкульта и комитета культуры Санкт-Петербурга. Представительница комитета имущественных отношенийна суде заявила, что постановление Полтавченко о передаче собора «не означает, что он будет передан церкви». Она пояснила, что РПЦ не подала необходимых документов.

Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ в начале января. Это решение повлекло за собой протесты местных жителей. Тогда же активисты подали иск с просьбой проверить законность передачи собора, но суд отказался его рассматривать. В феврале местные депутаты также подали заявку на референдум о статусе собора.

В феврале РБК узнало, что губернатор принял решение о передаче, не посоветовавшись с президентом РФ Владимиром Путиным. Это поставило Кремль «в сложное положение», так отказать РПЦ в передаче собора будет «неправильно», но нужно решить проблему с недовольством деятелей культуры и местных жителей. Решить возникшее напряжение предлагалось сделав совместное пользование собором со стороны государства и церкви.

Заметка дополняется.