8 марта 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который вез 239 человек из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном. Перед тем, как уйти из поля зрения авиадиспетчеров, он резко отклонился от маршрута и выключил передатчики – но в тот момент никакого крушения еще не произошло. Еще час военные радары следили за тем, как он, отклонившись от курса, летит над Андаманским морем. С тех пор его безрезультатно ищут – и эти затянувшиеся поиски стали неожиданным подарком для ученых. Обзор о том, как расследование авиакатастрофы помогло науке, опубликовала только что в научном журнале EOS команда австралийского профессора-геофизика Милларда Коффина.

Чтобы найти что-нибудь в океане, недостаточно взять готовую карту и сфотографировать интересный нам участок со спутника. Хотя на снимках запущенного NASA спутника LandSat археологи и находят, не вставая со стула, затонувшие крейсеры времен Второй мировой, этот прием работает только для сравнительно неглубоких прибрежных зон. Но на глубины больше 200 метров не проникает солнечный свет, там всегда темно, и даже самый лучший спутник, способный разглядеть на суше отдельный мусорный бак, ничего там увидеть не может. Радиоволны, которые помогают зондировать сушу, тоже не выход.