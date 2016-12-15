16:05

Президент России Владимир Путин призвал перестать передавать СМИ данные из обсуждений по налоговым вопросам, которые ведутся в правительстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я об этом вчера или позавчера поговорил, а вы уже здесь рассказываете – это говорит о том, что у нас продолжаются утечки», – сказал президент на съезде РСПП 16 марта.

По его мнению, такие утечки могут порождать «какие-то либо ненужные ожидания, либо тревоги». На профессиональном уровне дискуссии должны быть открытыми, но обсуждать информацию в СМИ до принятия общего решения – преждевременно, добавил Путин. При этом президент подчеркнул, что участники таких дискуссий – «люди доверенные, пользующиеся уважением, проверенные, хорошие специалисты».

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что все утечки происходят от журналистов.

Правительство уже получило от президента замечание из-за утечек, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Тут мы получили замечание от президента на днях, что нечего, не согласовав, основные подходы к налоговым законам выносить на публику, будет это 21%, 22% или еще сколько-то. Потому что нет по этому поводу общественного согласия, и внутри правительства еще нет единого понимания, как лучше реформировать», – отметил он.

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не будет публиковать стратегию развития России без одобрения Путина.

Как рассказал Кудрин, ЦСР уже начал представлять документы по стратегии в администрацию президента и работать с правительством. Материалы будут обнародовать «по мере необходимости и решения президента», пояснил он.

Минфин 13 марта предложил установить ставку НДС и страховых взносов на уровне 22%. 15 марта в ведомстве заявили, что в результате маневра российские внебюджетные фонды (пенсионный, социальный и обязательного медицинского страхования) потеряют около 1,4 трлн рублей, при этом бюджет получит 1,2 трлн рублей дополнительно.