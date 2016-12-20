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Президент США Дональд Трамп предложил сократить в 2018 финансовом году финансирование Американского космического агентства (NASA) на $200 млн.

Как следует из опубликованного проекта бюджета США, в следующем году NASA может получить $19,1 млрд.

Документ предусматривает отмену финансирования нескольких программ, в том числе высадки космического аппарата на спутник Юпитера Европу.

Кроме того, проект бюджета не предусматривает денег на Asteroid Redirect Mission. NASA планировало в рамках этой программы отправить зонд, который возьмет фрагмент астероида и доставит его на окололунную орбиту.

Образовательная программа NASA также будет полностью ликвидирована, ранее она стоила $115 млн. В документе объясняется, что подразделение агентства, которое занимается проектами образования, дублирует функции других отделов NASA.

The Verge обращает внимание, что сокращаются программы изучения Земли, в том числе отменяется работа спутника DSCOVR, который занимается наблюдением солнечной активности и отслеживает состояние земной атмосферы.

Как напоминает издание, впервые запустить такой спутник предложил Альберт Гор, занимавший должность вице-президента в администрации Билла Клинтона. Проект отложили на несколько лет, спутник был выведен на орбиту только в 2015 году.

Заметка дополняется.