Президент США Дональд Трамп предложил сократить в 2018 финансовом году финансирование Американского космического агентства (NASA) на $200 млн.
Как следует из опубликованного проекта бюджета США, в следующем году NASA может получить $19,1 млрд.
Документ предусматривает отмену финансирования нескольких программ, в том числе высадки космического аппарата на спутник Юпитера Европу.
Кроме того, проект бюджета не предусматривает денег на Asteroid Redirect Mission. NASA планировало в рамках этой программы отправить зонд, который возьмет фрагмент астероида и доставит его на окололунную орбиту.
Образовательная программа NASA также будет полностью ликвидирована, ранее она стоила $115 млн. В документе объясняется, что подразделение агентства, которое занимается проектами образования, дублирует функции других отделов NASA.
The Verge обращает внимание, что сокращаются программы изучения Земли, в том числе отменяется работа спутника DSCOVR, который занимается наблюдением солнечной активности и отслеживает состояние земной атмосферы.
Как напоминает издание, впервые запустить такой спутник предложил Альберт Гор, занимавший должность вице-президента в администрации Билла Клинтона. Проект отложили на несколько лет, спутник был выведен на орбиту только в 2015 году.
Заметка дополняется.
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