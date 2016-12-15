16:55

Министерство труда опубликовало законопроект, в котором перечисляются выходные дни в 2018 году. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новогодние каникулы продлятся девять дней – с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года. В феврале россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня будет четыре выходных – с 8 по 11 марта. Еще четыре выходных будет с 29 апреля по 2 мая в честь Праздника весны и труда, а также праздничным днем будет 9 мая (среда).

В День независимости выходные пройдут с 10 по 12 июня, а вот суббота 9 июня будет рабочей. В ноябре выходные будут с 3 по 5 число.

Всего в 2018 году будет 13 дополнительных выходных дней.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ праздничные дни, которые совпадают с субботой или воскресеньем переносятся на следующий после праздничного нерабочий день.