16:36

Массовое внедрение блокчейна начнется через полтора года. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

«По оценке наших исследователей, примерно через 1,5 года основные технологические проблемы, которые мешают массовому внедрению этой технологии, будут решены. И “взлет” этой технологии через 1,5 года, а это явно не какое- то далекое будущее, можно планировать», – уточнил он.

По словам Грефа, пока эту технологию «никто до конца не понимает». Глава Сбербанка пояснил, что блокчейн – «подрывная технология значимостью с интернет».

«Дочка» Сбербанка уже запустила совместный с «МВидео» проект на основе блокчейна. «Результаты потрясающие. Громадное количество рутинной работы, на которую тратились многие дни, убито. Срок операций сокращается с недели до двух часов», – отметил Греф.

Потенциал технологии позволяет предсказать исчезновение банков «в их классическом виде»: они превратятся в «какую-то кроссплатформенную историю, которая будет предоставлять услуги для большого количества клиентов», заключил банкир.

В октябре 2016 года Сбербанк совместно с ФАС запустил пилотный проект на основе блокчейна – Digital Ecosystem, позволяющий передавать и хранить документы в зашифрованном виде. В проекте участвуют несколько российских компаний, включая «Аэрофлот» и «Русский уголь». Двумя месяцами позже S7 Airlines и Альфа-банк провели первую в России сделку с использованием блокчейна.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать возможность использования блокчейна в экономике. Он уточнил, что технология может помочь сократить бюрократизацию в деловом обороте.