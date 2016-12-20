Инвалиды неожиданно оказались в центре внимания. Сначала произошел инцидент на шоу Первого канала «Минута славы», где Рената Литвинова и Владимир Познер оскорбили танцора-инвалида, потом мы все узнали о певице на инвалидной коляске, оказавшейся российским кандидатом на финал «Евровидения», который будет проводиться в Киеве.

Можно только посочувствовать Юлии Самойловой, чья инвалидность становится поводом для российско-украинского скандала. Певицу вполне могут не пустить в Киев, поскольку она успела выступить в Крыму после присоединения полуострова к России. Но, если украинские власти, следуя букве закона, действительно откажут ей в праве на въезд, российские СМИ наверняка заговорят об ущемлении прав инвалидов. При этом девушка, страдающая спинальной амиотрофией, становится лишь пешкой в политической игре. Как пишет Сергей Медведев на InLiberty, «речь идет о праве государства на тела граждан, при котором их инвалидность от них отчуждается и становится государственным ресурсом. Это специфическая форма биополитики – национализация и политизация инвалидности…».

Эта история в очередной раз доказывает, что спокойно относиться к инвалидам, не заставляя их участвовать в сомнительных интригах, мы (и общество, и власть) еще не научились.

Спрятать любой ценой

Люди с ограниченными возможностями смущают нас тем, что напоминают о нашей собственной бренности и достойной сожаления уязвимости наших тел. Французский историк Филипп Арьес в своей книге «Человек перед лицом смерти» (1977) писал о том, что современное общество стремится любым способом вытеснить знание о смерти и страдании на периферию сознания. Арьес подробно рассказывал о том, что сначала кладбища выносились на окраины и за пределы городов, а затем и сама смерть переместилась в специализированные места с ограниченным доступом – больницы и хосписы. Мишель Фуко называл подобные места гетеротопиями: они разрывают однородное пространство обыденного существования, демонстрируя знаки чего-то иного. Это могут быть музеи, где содержатся артефакты иных времен и географических локаций, библиотеки и многое другое. Причисляя к этому типу «специальных мест» больницы, мы питаем ту благонамеренную иллюзию, что смерти и связанному с ней страданию можно назначить определенное место пребывания и, следовательно, они избавят нас от своего назойливого присутствия в повседневной жизни.