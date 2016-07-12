Ежегодно российские кассовые аппараты печатают 50 миллиардов чеков – по 341 штуке на каждого жителя страны. К середине лета текущего года они будут выглядеть немного по-другому. Согласно принятым в прошлом году поправкам в закон, кассы нового поколения должны уметь печатать чеки с QR-кодами и высылать их покупателям в электронной форме. Обновление кассового хозяйства обойдется бизнесу в десятки миллиардов рублей – к грусти бизнеса и радости узкого круга производителей кассовой техники. Мы проанализировали издержки и выгоды новой реформы.

Что власти хотят сделать с кассами?

Подключить их к интернету, чтобы информация о платежах поступала в Федеральную налоговую службу в режиме реального времени. Это будет касаться в том числе онлайн-магазинов. Также потребители смогут получить у продавцов электронные чеки вместе или вместо бумажных.

Когда это должно случиться?

До 1 июля 2017 года. Такой срок установлен федеральным законом. 1 февраля налоговики прекратили регистрировать аппараты, не соответствующие новым требованиям.

Сколько касс нужно переоборудовать?

В стране уже работает более 100 тысяч касс нового образца, сообщали в ФНС в начале марта. Это 8% от примерно 1,2 млн работающих касс (оценка директора оператора фискальных данных «Петер-Сервис Спецтехнологии» Николая Жмуренко; по другим оценкам, аппаратов в стране около 2 млн).

Что нужно для этого сделать?

Бизнесу придется либо купить новые кассовые аппараты, либо модернизировать существующие. Главное, чтобы устройства были снабжены фискальным накопителем и имели возможность подключения к интернету. Кроме того, онлайн-кассы должны печатать чеки с QR-кодом – двухмерным штрих-кодом в форме квадрата.

Что такое фискальный накопитель?

Устройство, на котором хранится информация об операциях, проходящих через кассу. Эти данные шифруются таким образом, чтобы их нельзя было изменить: например, подделать записи, чтобы платить меньше налогов.

Накопитель единственной присутствующей на рынке модели ФН-1 в пластмассовом опломбированном корпусе по размеру чуть больше пятирублевой монеты. К моменту публикации было известно только об одной компании, получившей лицензию ФСБ на выпуск накопителей, – «Рик» (Republic подробно писал о ней здесь).

Фискальные накопители должны заменить чип ЭКЛЗ (расшифровывается как «электронная контрольная лента защищенная») и фискальную память, установленные в аппаратах старого образца. Данные с них не передаются, а хранятся в кассе до их извлечения.

Фото: spb-kassa.ru

Сколько стоит обновление оборудования?