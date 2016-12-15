США рассекретили архивные кадры ядерных испытаний, проводившихся в середине XX века. Проектом по их оцифровке занимается Ливерморская национальная лаборатория (LLNL) – структура Министерства энергетики, которая наряду с лабораторией в Лос-Аламосе участвовала в создании ядерного оружия. Десятки роликов – всего их более 6 тысяч – уже выложены на YouTube.

Цель проекта – сохранение записей, которые пылились в хранилищах и могли быть утрачены из-за постепенного разрушения пленки, и анализ содержащихся на видео данных. По кадрам можно сделать выводы, в частности, о мощности взрыва и распространении ударной волны.

Руководитель проекта Грег Спригс заявил, что его коллеги уже обнаружили некие детали, которых «никто раньше не видел», но подробно о находках не рассказал. В общей сложности, по оценке лаборатории, оцифровка, анализ и рассекречивание записей займут несколько лет.

Ядерные испытания в мире активно проводились во второй половине XX века, мораторий на них был объявлен в 1996 году. США, по официальным данным, провели примерно тысячу взрывов – включая атмосферные, подводные и подземные. Большинство – на полигонах в Неваде и Маршалловых островах.

Ролики опубликованы с краткими пояснениями – упоминаются операции (серии испытаний) и конкретные тесты, типы испытаний и мощность взрывов. По данным на 16 марта, это кадры с двух десятков испытаний, снятые с разных ракурсов.

Операция «Upshot-Knothole»