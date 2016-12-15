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На бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича завели уголовное дело о взятке, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным СК, в 2012 году Юревич получил взятку от Виталия Тесленко, которого он назначил министром здравоохранения Челябинской области.

О какой сумме идет речь, не уточняется. Другие подробности дела также не приводятся. По мобильному телефону Юревича Republic ответила женщина, представившаяся его помощницей. С самим Юревичем соединить она отказалась.

Юревич возглавлял Челябинскую область с 2010 по 2014 год, затем занялся бизнесом.

Как пишет Ura.ru, Юревич сейчас находится в Израиле. Тесленко, напоминает издание, отбывает срок по делу о коррупции. В 2014 году министра приговорили к семи годам лишения свободы за закупки томографов по завышенной цене.

В марте 2017 года в суд передали дело бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. По версии следствия, он получил от охранной фирмы 1,7 млн рублей за заключение выгодного для компании контракта на охрану Юревича.