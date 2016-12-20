18:10

Министерство здравоохранения доработало антитабачную концепцию, сообщает ТАСС.

В проекте прописан запрет свободной продажи сигарет, который необходимо ввести до 2035 года. Ведомство предполагает, что к тому моменту курить будут 1% россиян.

Сейчас в списке товаров, свободная продажа которых запрещена, содержатся, в частности, оружие, уран, наркотики, взрывчатка, этиловый спирт, ядерные отходы, лекарства и драгоценные камни.

Как стало известно ранее, после доработки из документа убрали положение о повышении ставок акцизов на сигареты. Остался ли в концепции пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков, не сообщалось.

В Минздраве также заявляли, что запрет на продажу табака россиянам, которые родились после 2015 года, сохранен в концепции только в качестве стратегической цели до 2022 года. В январе глава ведомства Вероника Скворцова называла запрет «вектором», в направлении которого надо двигаться. При этом предложение Минздрава о таком запрете она назвала смешным..

Заметка дополняется.