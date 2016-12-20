Международный учебный центр сил специального назначения под Гудермесом должен открыться в 2018 году. Но именно в нем в прошлом году прошли подготовку бойцы чеченского батальона военной полиции Минобороны, которые сейчас воюют в Сирии, сообщил в четверг РБК со ссылкой на Даниила Мартынова, помощника Кадырова по силовому блоку. Идея создать центр принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Но во сколько обойдется его строительство, кто его финансирует и где именно он находится было неизвестно. Republic нашел участок, на котором предположительно ведется строительство, узнал, кому он принадлежит и какой крупный бизнесмен имеет отношение к этой стройке.

Центр для подготовки контрактников к военным операциям за рубежом строится на базе военного городка площадью более 400 га. У проекта есть сайт, группа «ВКонтакте» и канал в Instagram. На территории Центра строятся или уже построены взлетно-посадочная полоса, водоем, в распоряжении бойцов будут бассейн и тренажерный зал, а также – около 40 объектов для отработки боев с террористами (в планах – создание инфраструктуры для игр в пейнтбол, страйкбол и даже для дайвинга). Инструкторы Центра – ветераны элитных спецподразделений «Альфы», «Вымпела» и ГРУ. Сам Центр – частная структура, она не подчиняется ни одному из военных ведомств.

Информационное сопровождение проекта активно ведет сам Рамзан Кадыров, в своих аккаунтах в соцсетях он часто рассказывает о том, как идет стройка. Сам Центр в своих соцсетях публикует фотографии и видео учений бойцов Росгвардии и ОМОНа. Там же можно найти видео отчет о визите в Центр хип-хоп исполнителя Тимати, который прошел там «практическое занятие по огневой подготовке».

Где именно располагается Центр и кто владеет землей, на которой он расположен, до сих пор не было известно. Равно как и не раскрывалось, кто финансирует эту стройку. Сам Кадыров по этому поводу говорил лишь, что в центр вкладываются «российские деньги по линии частных инвестиций». Мартынов сказал РБК, что инвесторы – это некие чеченские бизнесмены, «которые добились значительных успехов в бизнесе в Москве, Питере и других регионах страны».