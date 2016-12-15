20:00

Международный учебный центр сил специального назначения в Гудермесе строится при поддержке соинвестора «Грозный-сити» и ветерана спецназа ФСБ «Альфа». Подробности приведены в расследовании Republic.

Центр находится в военном городке под Гудермесом, участок под строительство площадью 70 гектаров был взят у Чечни в аренду на десять лет в марте 2016 года.

Арендатором, по данным Republic, стал многофункциональный спортивно-тренировочный центр «Мастер», зарегистрированный в Гудермесе.

Его директор Мовсади Альвиев участвует в застройке Грозного и Сочи. Владелец компании – Алексей Витальевич Чудан, полный тезка ветерана «Альфы», инструктора по работе со спецподразделениями Чечни. Чудан и Альвиев тесно связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В ноябре 2016 года Кадыров говорил, что строительство центра должны закончить в 2018 году. Сейчас, по данным Republic, в нем уже занимаются сотрудники ЧОПов, а также контрактники, которых отправляют в Сирию.

Обучением занимаются ветераны «Альфы», «Вымпела» и ГРУ. Также, по словам Кадырова, центр наймет частных инструкторов из США.

Общая площадь центра должна составить 400 гектаров, на них построят 40 учебных объектов, в том числе взлетно-посадочную полосу, стрелковые галереи, бассейны. Спецназовцев будут учить минно-взрывному делу, промышленному альпинизму и проведению операций по освобождению заложников.