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Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) предложила «Роснефти» долю в месторождении сверхтяжелой нефти Orinoco Belt. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых источников, знакомых с ситуацией.

По информации агентства, PDSVA хочет продать российской компании 10% Orinoco Belt. Как уточнили собеседники Reuters, это лишь часть крупного пакета, предложенного «Роснефти». По их данным, на эти средства PDVSA собирается погасить долги перед поставщиками и выплатить проценты по облигациям.

Как на предложение отреагировала «Роснефть» пока неизвестно.

Orinoco Belt – это залежи нетрадиционной нефти в виде горючих сланцев в районе реки Ориноко на территории Венесуэлы. PDSVA владеет 70% в месторождении, еще 30% принадлежит американской компании Chevron Corp.

Продажа части месторождения «Роснефти» может поставить калифорнийскую компанию перед необходимостью сотрудничать с российским монополистом, находящимся под санкциями США. Источники Reuters также отмечают, что еще одной проблемой могут стать различия в законодательстве в области бухгалтерского учета и открытия информации. В России эти правила менее строгие.

Ранее агентство сообщало, что венесуэльская PDVS просрочила поставки нефти для «Роснефти» и китайской CNPC на сумму $750 млн. При этом отмечалось, что поставки в Россию и Китай составляют треть экспорта компании, и потому они «критичны для ее финансового здоровья».