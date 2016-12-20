21:29

Сбербанк работает над технологией распознавания клиентов по движению губ. Об этом рассказал глава банка Герман Греф, передают РИА Новости.

Как отметил Греф, в Сбербанке уже используются технологии идентификации по сетчатке глаза, отпечатков пальцев и ладони.

«Последняя история – это когда распознается не только голос, не только кодовые слова, но и распознавание движения губ», – сказал глава банка.

Мышечную активность лица подделать невозможно, объяснил он. При этом по движению мышц лица машина может определить, находится ли человек в состоянии возбуждения.

Как уточняет РБК, в 2016 году Сбербанк заключил контракты с компаниями VisionLabs, Comlogic, «Прософт Биометрикс» и Fujitsu Technology Solutions по поставке систем распознавания лиц.

Когда заработает система распознавания по губам не уточняется. В 2017 году в России планируют запустить единую базу биометрических данных россиян, разработанную ЦБ.