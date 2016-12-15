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Дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича о получении взятки связано с уголовным преследованием экс-руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова. Об этом рассказал РБК со ссылкой на депутата Госдумы и собеседник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник издания, в 2012 году в показаниях по делу коррупции при закупках медтехники упоминались несколько губернаторов, среди которых был и Юревич. Тогда выяснилось, что один из заявителей и потерпевших по делу Сугробова Владимир Райзвих заплатил главе Челябинской области «двадцатипятипроцентный откат» на поставки оборудования в регион. При обыске у Райзвиха также нашли документы на оплату лечения семьи Юревича за €50 тысяч.

В начале 2014 года бывший начальник ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенанта Денис Сугробов и другие сотрудники главка стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Они обвиняются в организации преступного сообщества, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и получение взяток. Летом 2014 года заместитель Сугробова Борис Колесников покончил жизнь самоубийством во время допроса в Следственном комитете России.

Ранее 16 марта сообщалось, что на Юревича завели уголовное дело по подозрению в получении взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в 2012 году.

Как уточняет РБК, сам Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм вознаграждение в размере 71 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования. Он был осужден в 2014 году и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 300 млн рублей.

В марте 2017 года в суд передали дело бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Следствие считает, что он получил от охранной фирмы 1,7 млн рублей за заключение выгодного для компании контракта на охрану Юревича.

Михаил Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год, затем занялся бизнесом. Как данным Ura.ru, сейчас он находится в Израиле.