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Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн получил от трех российских компаний более $50 тысяч. Об этом сообщила WSJ со ссылкой на документы, опубликованные конгрессменами-демократами.

Газета отмечает, что Флинн сотрудничал с российскими компаниями до того, как занял свой пост. По данным издания, речь идет о подразделении «Лаборатории Касперского» и грузовой авиакомпании «Волга-Днепр». Они перечислили Флинну примерно по $11 тысяч осенью и летом 2015 года.

Зимой 2015 Флинн также получил от Russia Today $33, 75 тысяч за выступление на конференции в Москве. Он давал комментарии об американской внешней политике и разведке. Пресс-секретарь политика Прайс Флойд заявил изданию, что нарушений в этом не было, так как Майкл Флинн уведомлял Пентагон об участии в конференции.

В середине февраля 2017 года Майкл Флинн покинул свой пост после скандала из-за контактов в послом России в США Сергеем Кисляком. Причиной стала информация о том, что в декабре 2016 года экс-советник обсуждал с российским дипломатом возможную отмену санкций. Сам Флинн пояснял, что действительно говорил по телефону с Кисляком, но речь шла о высылке из США 35 дипломатов.

Позже стало известно, что за неделю до того, как Флинн ушел в отставку, ему представили план по отмене антироссийских санкций.

Комитет по разведке Конгресса США расследует связи советников Дональда Трампа с Кремлем. Сообщалось, что некоторых их них вызовут для дачи показаний по делу о «вмешательстве» России в выборы американского президента. В их числе экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн, бывший советник по внешней политике Картер Пейдж, а также о бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.