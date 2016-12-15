16 марта, 23:33

Задержанного по запросу Белоруссии сотрудника агентства Regnum Юрия Баранчика отпустят из Дорогомиловского РОВД 17 марта. Об этом ТАСС рассказал главный редактор издания Модест Колеров.

По словам Колерова, суд не стал арестовывать Баранчика, так как это привело привел бы к его выдаче Белоруссии.

«Судья правильно решил, что, во-первых, никакого деяния Баранчик не совершал на территории Белоруссии, во-вторых, никакие аргументы, что деяние было совершено, не были приведены», – отметил главный редактор Regnum.

Колеров добавил, что Баранчик выйдет в полдень 17 марта, когда истечет срок его задержания.

Шеф-редактора Regnum Юрия Баранчика задержали в Москве 15 марта по запросу Минска. В МВД пообещали передать журналиста Белоруссии, где он заочно арестован по обвинению в «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни». Его защита назвала задержание Баранчика «абсолютно политически мотивированным»

Позже стало известно, что журналист направил Владимиру Путину ходатайство о предоставлении политического убежища в России.