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Общественный фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», который находится под патронажем бывшей супруги российского президента Владимира Путина, получил из московского бюджета 250 млн рублей. Об этом сообщает «Дождь» указ мэр Москвы Сергея Собянина, подписанный в 2015 году.

По данным издания, фонд получил финансирования в рамках программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Согласно указу, в 2016 году организации было выделено 62 миллионов рублей, столько же – в 2017. Финансовая поддержка фонда продолжится в 2018 и на 2019 году.

Возглавляет «Центр развития межличностных коммуникаций» Артур Очеретный, который, по данным СМИ, является возможным супругом Людмилы Путиной.

Как выяснил «Дождь», фонду принадлежит дом Волконского на Воздвиженке. При этом организация сдает помещения особняка в аренду компании «Меридиан», та в свою очередь пересдает их в субаренду. «Меридиан», по данным «Спарк-Интерфакс», принадлежит компании «Интерьерсервис», которой владеет Людмила Шкребнева (девичья фамилия Людмилы Путиной).