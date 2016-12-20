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В Италии полиция арестовала бизнесмена Михаила Некрича, делового партнера зятя олигарха Бориса Березовского. Об этом написал в своем фейсбуке адвокат Александр Добровинский.

Добровинский отметил, что Некрич находится в розыске по делу об убийстве основателя розничной сети «Партия» Александра Минеева.

«Это просто сенсационный случай. Миша, гражданин Швейцарии, США, Израиля и России, был уверен, что “проблема” снята и ему ничего не грозит», – написал он.

Второй фигурант дела, зять Бориса Березовского Георгий Шуппе, также находится в международном розыске. По сведениям Добровинского, он сейчас «живет в Лондоне и никуда не выезжает».

Российские правоохранительные органы пока не подтвердили арест Некрича.

Минеева убили в январе 2014 года в подмосковном Королеве. Некрич и Шуппе были заочно обвинены в организации убийства с целью рейдерского захвата торговой недвижимости. Стоимость площадей «Партии» оценивали на сумму около около $1 млрд.