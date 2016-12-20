05:20

Власти ЕС попросили компании Facebook, Twitter и Google изменить условия пользования соцсетями в течение месяца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Компаниям были направлены письма с предупреждениями. По данным собеседника агентства, власти ЕС потребовали разрешить пользователям социальных сетей обращаться в суды в своих странах. Сейчас клиенты могут судиться с компаниями только в Калифорнии.

Организации по защите потребителей в Евросоюзе также выдвинули требования помечать спонсорские материалы и позволять пользователям расторгать соглашения с социальными сетями. Помимо этого поднимался вопрос, имеют ли соцсети право фильтровать контент, создаваемый пользователями. Власти ЕС также попросили компании интенсивнее бороться с мошенничеством на своих сайтах.

Reuters отмечает, что в случае отказа американских корпораций пойти на уступки им грозят штрафы.

В апреле 2016 года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Google. Регулятор подозревает, что компания злоупотребляет главенствующим положением в интернет-поиске. Летом 2016 комиссия предъявила корпорации новые претензии по делу. На этот раз они касались ограничения возможности конкурентов размещать рекламу на страницах поисковика.