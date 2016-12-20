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Полиция Венесуэлы задержала четырех пекарей за «чрезмерное» производство тортов и пирожных. Об этом сообщает Reuters.

Мадуро направил инспекторов и солдат в более чем в 700 пекарен по всей столице. Они проверяли, соблюдают ли пекари правило об ограничении на производство тортов и пирожных. Согласно постановлению, как минимум 90% пшеницы должны использоваться для выпечки хлеба.

Как отмечает агентство, это правило было введено в ходе «хлебных войн», вызванных нехваткой продовольствия в Венесуэле. Производители хлеба заявляют, что на 80% предприятий не осталось запасов пшеницы. В нехватке зерна они обвиняют правительство. Власти считают, что в ситуации виновны владельцы пекарен, которые держат пшеницу на складах и завышают цены.

В 2016 году из-за экономического кризиса Венесуэла столкнулась с дефицитом электричества, воды, продуктов питания и многих потребительских товаров. Для покупки продуктов и лекарств венесуэльцы вынуждены пересекать границу и отправляться в Колумбию. В стране проходят голодные бунты. В ноябре 2016 в банках страны ограничили выдачу наличных $5 в день.

Несколько раз оппозиционный парламент объявлял отставку главы Венесуэлы Николаса Мадуро, однако Верховный суд отклонял импичмент президента.