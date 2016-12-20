07:09

Телеведущий Дмитрий Киселев и замруководителя управления внутренней политики администрации президента (АП) Тимур Прокопенко попросили признать себя потерпевшими по делу «Шалтай-Болтая». Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом следствия.

«Во время беседы со следователем Прокопенко подтвердил, что к его личной почте был осуществлен неправомерный доступ, но отказался подтвердить достоверность контента», – уточнил собеседник издания.

Прокопенко отказался давать комментарии до решения суда, а Киселев ответил РБК, что ему эта тема «неинтересна».

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подтвердила изданию о своем намерении сотрудничать со следствием. При этом она пояснила, что не собирается писать заявление о признании ее потерпевшей по делу и от дальнейших комментариев до суда отказалась.

Документы по Прокопенко были выложены на сайте «Шалтай-Болтай» зимой 2014 года. Из них следовало, что политик отвечал за размещение материалов обо всех уголовных делах, связанных с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Также была опубликована фотография бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Евгении Потупчик с сумкой, набитой деньгами, которая была сделана якобы в кабинете Прокопенко.

Материалы с предполагаемой почты Киселева представляли информацию о его финансах и активах, как личных, так и связанных с ВГТРК. Документы, якобы украденные с почты Тимаковой, были представлены как неофициальная служебная переписка.

В деле могут появиться и другие потерпевшие, пишет РБК. Собеседник издания рассказал, что с заявлением в суд обратился также топ-менеджер одной из госкомпаний, однако его имя назвать отказался.

Журналиста Владимира Аникеева, предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая», арестовали в ноябре 2015 года. Также под стражей находятся члены организации Александр Филинов и Константин Тепляков. Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 272 УК РФ).

«Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных российских чиновников, в том числе из Администрации президента. В 2014 году блог был внесен в реестр запрещенных сайтов.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, по которому арестованы сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев. Адвокаты участников «Шалтая-Болтая» отвергают связь этих дел, также сотрудничество с ФСБ отрицает сам Аникеев.