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Депутаты Госдумы не станут спрашивать премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, когда глава правительства будет выступать перед парламентом с отчетом о работе кабинета министров в 2016 году. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил: «Это вольные фантазии Навального, почему они должны нас интересовать». Замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметил, что депутатов «интересует общая политика правительства и его социально-экономический курс, а не какие-то фейковые новости».

В ЛДПР заявили: «Наши избиратели не интересуются расследованием Навального, у них куча своих проблем – по ЖКХ, например». В КПРФ добавили, что доклад ФБК не относится к отчету правительства по работе за год, а также отметили: «Чтобы задавать такие вопросы, требуется другая процедура – парламентское расследование».

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал масштабное расследование, посвященное многочисленным тайным активам Медведева, которые тот купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера. Среди имущества, которое, по данным ФБК, принадлежит главе правительства, – яхты, старинные особняки, винодельни и элитные землевладения как в России, так и за рубежом.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова после публикации ФБК заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа». В свою очередь, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал расследование ФБК «заказухой». Сам Медведев после публикации ФБК забанил Навального в инстаграме.