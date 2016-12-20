09:24

Международная платежная система Visa разрешила российским банкам – владельцам банкоматов устанавливать комиссии за снятие наличных с карт. Об этом в номере от 17 марта пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники в банковских кругах.

Собеседники издания подчеркивают, что такие комиссии банки смогут взимать с клиентов, только если другие платежные системы изменят свои правила, как и Visa. По данным «Ведомостей», в ближайшее время свои тарифы может пересмотреть и Mastercard, а представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не собирается менять правила, которыми запрещено вводить дополнительные сборы с владельцев карт.

Ранее все платежные системы придерживались правила не взимать комиссию за снятие денег с карт: обычно выпускающий кредитку банк самостоятельно рассчитывался с банком, которому принадлежит банкомат. Платежные системы устанавливали размер межбанковской комиссии: у Visa он составляет 0,45% от суммы транзакции + 3 рубля, у Mastercard – 0,5%, у «Мира» – 0,45%.

В Федеральной антимонопольной системе уже предупредили, что из-за доминирующего положения Visa и Mastercard на российском рынке введение необоснованных тарифов может быть расценено как нарушение антимонопольного законодательства.

Как отмечает издание, россияне по-прежнему используют банковские карты в основном для снятия наличных. В 2016 году через банкоматы владельцы карт в РФ сняли 25,9 трлн рублей, а оплатили с помощью карт товары и услуги на 12,3 трлн рублей.