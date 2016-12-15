25 марта 2017 года в бизнес-школе СКОЛКОВО пройдет день открытых дверей программ MBA и Executive MBA.
Московская школа управления СКОЛКОВО была основана в 2006 году в качестве реализации проекта по созданию в России бизнес-школы международного уровня, где преподают лучшие профессоры из топ-25 ведущих бизнес-школ мира: IMD, Cambridge, CEIBS, HSG, IESE, HKUST.
День открытых дверей – это возможность почувствовать себя в роли студента бизнес-школы, встретиться с будущими участниками программ и преподавателями, а также узнать от экспертов о сходствах и различиях между программами бизнес-образования международного стандарта.
В рамках мероприятия выступят несколько спикеров: выпускник программы СКОЛКОВО Executive MBA, руководитель направления по работе с клиентами Максим Фельдман и старший консультант бизнес-школы – Иван Хворов.
Посетителям будет проведена экскурсия по зданию кампуса бизнес-школы, построенному по проекту мастерской авторитетного британского архитектора Дэвида Аджайе по мотивам картины Казимира Малевича «Супрематизм».
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
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