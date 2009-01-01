13:46

Бывший лидер молодежного прокремлевского движения «Россия Молодая» Максим Мищенко признан виновным по делу о мошенничестве. Об этом сообщают «Тульские новости».

Мищенко получил два с половиной года колонии и штраф в 80 тысяч рублей. Другой фигурант дела Геннадий Ефимов получил полтора года условно.

Прокурор просил для Мищенко наказание в виде двух лет лишения свободы, штрафа в размере 7 тысяч рублей и лишения всех государственных наград. Ефимова просили приговорить к одному году колонии.

Мищенко и Ефимов признаны виновными по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). В 2015 году Мищенко в тульском правительстве отвечал за работу с некоммерческими организациями (НКО). По версии следствия, он сговорился с главой НКО «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» Геннадием Ефимовым и помог ему выиграть грант на 650 тысяч рублей. Деньги предназначались на проведение митингов и конференций, но мероприятия проведены не были.

При этом проверка Мищенко началась после того, как на него пожаловался Ефимов.

Мищенко с 2005 года возглавлял молодежное движение «Россия молодая». В 2007 году избрался от Челябинской области в Государственную думу. В 2011 году досрочно сложил полномочия и перешел в Общественную палату, но проработал там всего год. В 2014 году губернатор Тульской области Владимир Груздев пригласил его поработать в местном правительстве. Там он занимал пост замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления, но был уволен после того, как стало известно об афере с грантами.