13:20

Госдума на заседании 17 марта одобрила во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, которая позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказаться от налогового резидентства России. За соответствующий законопроект проголосовали 324 депутата, против – 38, воздержавшихся не было. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

Думский комитет по бюджету и налогам одобрил поправку 13 марта. Изменения в налоговом законодательстве, как предполагается, будут иметь обратную силу и действовать с 1 января 2014 года.

Как поясняли в комитете, принятая поправка позволит предпринимателям, имеющим бизнес за рубежом, но вынужденным жить в России из-за санкций, избежать двойного налогообложения. У таких бизнесменов будет возможность отказаться от уплаты налогов в РФ, предоставив справку об их уплате в другом государстве. Соответствующие заявления в налоговую службу предприниматели должны будут подать до 1 июля 2017 года.

Эксперты «Коммерсанта» указывали, что воспользоваться поправкой сможет «узкий» круг физических лиц, упомянутых в санкционных списках Запада. В частности, по данным издания, в числе таких лиц – совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко и бизнесмен Аркадий Ротенберг. Последний 15 марта уже заявил, что не собирается отказываться от налогового резидентства России, даже если законопроект будет принят.