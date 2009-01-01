11:00

Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Чебоксар, выигравшего в покер 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина выиграл деньги на турнирах в Лас-Вегасе, Берлине, Копенгагене и французском Довиле, но не заплатил с них налоги. За 2011–2013 годы он должен был заплатить около 4 млн рублей, говорится в сообщении.

На чебоксарца завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере). СК уточнил, что дело могут прекратить после того, как мужчина выплатит всю сумму, а также пени и штраф.

В России покер разрешен лишь в специальных игорных зонах. Сейчас в стране работает лишь одна такая зона, находящаяся в Красной Поляне. Она открылась в январе 2017 года. Онлайн-покер в стране также запрещен.