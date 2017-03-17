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Бывший заместитель главкома Внутренних войск (ВВ) МВД России генерал-лейтенант Вячеслав Варчук признался в получении взятки в размере 10 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Как заявил судья, Варчук признал вину в ходе допроса и дал признательные показания. Взятка была получена им от Александра Гостева (ранее СМИ называли Гостева офицером «Спецсвязи»). При этом Варчук хотел заключить сделку со следствием, но в СК ему отказали, «не усмотрев оснований».

Защита Варчука предложила отпустить его из СИЗО под залог 20 млн рублей. По словам адвоката, «данные средства находятся на счете самого Варчука, задекларированы и получены законным путем».

6 марта о признании Варчука сообщило издание Life. По его данным, взятку Варчук получил от экс-заместителя начальника финансового управления внутренних войск МВД России полковника Александра Костина. До этого в отношении Костина было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следователей, за взятку Костин пообещал выделить дополнительные 250 млн рублей управлению связи Главного командования ВВ МВД. Следствие также предположило, что Костин мог действовать в составе организованной группы.

Вячеслав Варчук с 2002 года возглавлял финансовое управление Главного командования ВВ МВД России. С 2010 года он был назначен заместителем главнокомандующего ВВ по финансово-экономической работе.