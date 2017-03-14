12:06

США прекратит проводить «политику стратегической терпимости» по отношению к Северной Корее. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

Военные США рассматривают вариант проведения военной операции, если это поможет в ядерном разоружении КНДР, передает «Би-би-си» слова Тиллерсона. Глава МИД Южной Кореи сообщил, что страны поставили совместную задачу провести полное ядерное разоружение КНДР.

Ранее США, Япония и Южная Корея проводили военные учения, целью которых было предотвращение военной угрозы от Северной Кореи. В Китае отмечали, что учения создают дополнительную напряженность в регионе.

7 марта в КНДР заявили, что целью запуска баллистических ракет было отработка возможных ударов по военным базам США, которые находятся в Японии. После этого заявления США и Япония попросили созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсед сообщил, что Вашингтон начал разворачивать в Южной Корее противоракетную систему THAAD, чтобы защититься от действий КНДР.

В декабре эксперты утверждали, что Северная Корея создаст ракеты, которые смогут достичь США, к 2020 году.

Северная Корея находится по санкциями ООН из-за своей ядерной программы. В ноябре организация одобрила новые санкции, которые должны привести к падению экспортных доходов КНДР на четверть.