12:07

Самым популярным конкретным героем снов россиян оказался президент Владимир Путин. Об этом говорится в исследовании запросов россиян о снах, проведенном «Яндексом».

«Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, – Путин. Чаще всего он снится в Чечне», – отметили в компании.

«Яндекс» не уточнил, как часто в снах чеченцев появляется глава республики Рамзан Кадыров.

Запросы с описаниями снов чаще всего задают утром, каждую неделю их набирается больше полумиллиона.

Отмечается, что чаще всего героями снов пользователей становятся люди. Примерно по 2% запросов приходится на рыб и змей. Кроме того, часто ищут толкования сновидений о собаках, кошках и крысах. Самый популярный цвет в снах – белый, действие – умирать, а часть тела – рука, подчеркивают в «Яндексе».

Как показывает исследование, сны в целом не зависят от места жительства, при этом в каждом конкретном регионе есть свои распространенные темы. Так, в Челябинской области людям часто снятся метеориты, в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях – святые, священники и иконы, в Крыму – море, в Москве – метро, электричка и святая Матрона, в Санкт-Петербурге – метро, черника и клюква.