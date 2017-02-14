Весна 2017 года в российско-американских отношениях началась с того, что США официально обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). На слушаниях в конгрессе 7 марта зампред объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Селва заявил: «Мы считаем, что русские развернули крылатые ракеты наземного базирования в нарушение “духа и буквы” Договора о РСМД. Эта система создает угрозу для большинства объектов НАТО в Европе». По его мнению, поведение России говорит о том, что она не намерена возвращаться к соблюдению договора.

14 февраля The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что в нарушение договора Россия якобы развернула в 2016 году два дивизиона (4 пусковых установки и 24 ракеты в каждом) крылатых ракет наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО – SSC-X-8) с запрещенной дальностью: один на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, другой – «в Центральной России». Москва официально никогда не признавал наличие такой ракеты. МИД назвал публикацию «fake news», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 марта, что Россия «была, остается и будет оставаться приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о РСМД». Но этим уже не остановить новый конфликт в российско-американских отношениях, способный похоронить надежды на конструктивное взаимодействие с администрацией Трампа. Сам Трамп в февральском интервью агентству Reuters заявил, что для него «это большая проблема, это нарушение договоренности и препятствие для улучшения отношений с Россией».