13:07

Компания Романа Троценко, бывшего советника главы «Роснефти» Игоря Сечина, построила круизный теплоход, который назвали «Княгиня Ольга». Об этом сообщается в материалах Центра управления расследованиями (ЦУР).

Теплоход был заложен в 2014 году на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске и спущен на воду в октябре того же года под названием «Танаис». В течение двух лет судно достраивалось на Московском судостроительном и судоремонтном заводе. И верфь, и завод входят в AEON Corporation Троценко. Сейчас теплоход стоит в Клязьминском водохранилище у яхт-клуба «МРП» в Долгопрудном, который входит в Московский яхтенный порт Троценко.

Длина четырехпалубного судна – 96 метров, на теплоходе имеется вертолетная площадка, бассейн, ресторан, тренажерный зал и спа-салон. На 36 пассажиров приходится 33 члена экипажа и обслуживающего персонала. Как отмечает ЦУР, на отраслевых форумах судно называли, в том числе, «бабушкой “Мистраля”», «ВИП-баржей», и «солидным утюгом».

По данным ЦУР, заказчиком судна стоимостью около 1,2 млрд рублей является ООО «Танаис». Текущими учредителями компании являются «ТНС Холдинг», связанный с Геннадием Тимченко, а также ООО «Тайлон», совладельцами которого являются Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

В расследовании отмечается, что Махмудова и Бокарева связывают с Сечиным бизнес-интересы и любовь к охоте. Так, по данным ЦУР, Сечин часто бывает в охотничьем хозяйстве «Охотресурс» в Тверской области, которое контролируют Махмудов и Бокарев, а «Роснефть» контролирует 33% соседнего охотхозяйства – ООО «Профиль».

ЦУР также отмечает, что название теплохода совпадает с названием яхты, которая фигурировала в статье «Новой газеты» в середине 2016 года. В публикации говорилось, что жена Сечина неоднократно отдыхала на яхте St. Princess Olga, недельная аренда которой стоит минимум $1 млн. Из-за статьи Сечин и его супруга подали иски к изданию; иск Сечина был удовлетворен; газету обязали опровергнуть факты, изложенные в статье о яхте, и аннулировать саму публикацию.