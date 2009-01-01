У семейных психотерапевтов есть жаргонное выражение «Почините нам ребенка». Оно обозначает популярный запрос от клиентов: был хороший ребенок и вдруг «сломался», начал получать двойки, грубить, врать, воровать, курить. Сделайте его опять хорошим, почините. Опытные психотерапевты ненавидят этот запрос. Потому, что дети сами по себе не «ломаются». Существенное изменение поведения ребенка – признак глубоких проблем в семье, которые поддаются исключительно системному лечению. Однако родители, обычно, бегут от осознания этой системности: «Не надо лечить всю семью, просто пусть ребенок опять станет хорошим».

Эта ситуация поразительно напоминает нынешние дискуссии о российской экономике, набирающие силу после публикации на прошлой неделе стратегии Столыпинского клуба. «Почините нам экономику» – таков запрос специалистам. Сделайте так, чтобы она перестала получать двойки, грубить и курить за гаражами. Но, на самом деле, любая экономическая дискуссия – это глубинный спор об обществе и государстве, распределении между ними власти и прав, о способах управления конфликтами их интересов. Без готовности к системным изменениям в этом распределении не стоит ждать, что экономика вдруг резко улучшит свою траекторию развития.