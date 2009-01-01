13:50

Вашингтон до сих пор не отправил никаких официальных документов по поводу сотрудников ФСБ, которых обвиняют во взломе Yahoo. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

При этом он напомнил о положениях Конституции РФ, согласно которым российские граждане не могут быть выданы иностранным государствам.

«У нас есть Конституция, есть соответствующие ее положения, и вы знаете, о каких положениях я говорю», – сказал Песков.

Никаких обвинений Минюста США в адрес ФСБ нет, в Кремле о них ничего не слышали, добавил он.

Ранее Песков заявлял, что о причастности ФСБ к атакам на Yahoo «абсолютно не может идти речи». По его словам, Кремль узнал об обвинениях против сотрудников российских спецслужб из СМИ.

15 марта Минюст США предъявил обвинение в атаке на Yahoo сотрудникам ФСБ Дмитрию Докучаеву (арестованному в России по делу о госизмене) и его начальнику Игорю Сущину. В официальном документе ведомства также говорится о третьем сотруднике ФСБ.

В деле есть еще два фигуранта: хакеры Алексей Белан и Карим Баратов. Белан лидирует в списке самых разыскиваемых хакеров в США, в России он находится «под защитой властей». Баратов имеет канадское гражданство, его арестовали 14 марта.