13:51

Кремль не рассматривает сценариев присоединения самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса, но никаких писанных сценариев на этот счет нет», – сказал он.

Песков подчеркнул, что это не означает, что жители областей должны жить без какой-либо помощи. «В данном случае Россия не может оставить их (жителей Донбасса – ИФ) без гуманитарной помощи, без гуманитарного содействия», – добавил пресс-секретарь.

В России внимательно наблюдают за тем, как Украина «сознательно отторгает от себя огромный регион», заявил Песков, назвав это беспрецедентной ситуацией.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение о начале транспортной блокады Донбасса. Пояснялось, что блокада не коснется гуманитарных грузов.

С января 2017 года представители украинских добровольческих батальонов блокировали движение грузовых поездов с территории Донецкой и Луганской областей. Из-за этого полностью остановились поставки угля из Донбасса, что привело к энергетическому кризису в стране и введению чрезвычайного положения.