14:31

Администрация Свердловской области не согласовала митинг «Он нам не Димон», организованный в Екатеринбурге после призыва оппозиционера Алексея Навального, из-за нарушающей Конституцию РФ цели. Текст ответа администрации Навальный приводит в своем блоге.

Заявленная цель митинга – «против коррупции, за права человека».

«В свою очередь, министерство предлагает вам изменить цель проведения вами публичного мероприятия на не нарушающую Конституцию Российской Федерации», – сказано в ответе.

Не уточняется, какая именно цель, по мнению чиновников, нарушает Конституцию.

В ответе, кроме того, сказано, что мероприятие «по факту» направлено против премьер-министра Дмитрия Медведева, что также нарушает Конституцию РФ, так как это может трактоваться как подрыв безопасности государства и возбуждение социальной и национальной ненависти и вражды. Митинг, ко всему прочему, может быть расценен как попытка насильственного изменения конституционного строя России.

«Ну разве можно лучше описать установленный в России режим? Это гениально», – резюмирует Навальный.

«Дождь» ранее узнал, что депутаты Госдумы не будут спрашивать Медведева о расследовании Навального во время его выступления перед парламентом. Депутаты назвали расследование «вольными фантазиями» Навального, «фейковыми новостями» и заявили, что их избирателям эта тема не интересна.

14 марта Навальный подал заявку на митинг и шествие в Москве, который пройдет 26 марта. Жителей других городов он призвал подать аналогичные заявки в своих городах.

Этому предшествовало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященное тайным активам Медведева, которые он купил на «на взятки олигархов и кредиты госбанков». Среди его имущества ФБК обнаружил особняки, яхты и винодельни в России и за рубежом.