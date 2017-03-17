11:08

Баскская националистическая группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna, «Страна басков и свобода») начала добровольное разоружение. Об этом было объявлено на церемонии во французском городе Байонна, передает «Би-би-си».

Представители ЭТА на церемонии передали властям информацию о схронах с оружием.

Ранее о добровольном разоружении рассказал один из арестованных в декабре активистов Жан-Ноэль Эчеверри. Он подчеркивал, что весь арсенал организации будет уничтожен 8 апреля. Об этом писала газета Le Monde.

BBC News со ссылкой на письмо ЭТА подтвердило 7 апреля, что баскские сепаратисты намерены полностью разоружиться 8 апреля.

17 и 18 марта французское представительство ЭТА – движение Bake Bidea («Дорога Мира») – сообщило о проведении в Биаррице собраний под названием «Разоружение в рамках мирного процесса». Отмечалось, что в уничтожении арсенала ЭТА 8 апреля будут участвовать сотни гражданских активистов. При этом Le Monde подчеркивала, что для этого сепаратистам необходимо получить гарантии французских властей, которых на тот момент не было.

8 марта Гражданская гвардия Испании обнаружила тайник ЭТА в городе Ирун, в котором были спрятаны семь канистр со взрывчаткой. Тайник в последнее время не использовался, поясняли в полиции.

16 декабря в одном из частных домов на юго-западе Франции был найден склад с оружием и взрывчаткой, принадлежащий ЭТА. В результате спецоперации полиция задержала 5 человек. Как позднее выяснилось, среди задержанных были гражданские активисты. Они заявили, что проводили символическую акцию по уничтожению «15% арсенала» ЭТА. В Международной федерации прав человека (FIDH) утверждали, что активисты собирались передать оружие местным властям и не скрывались от полиции.

Организация ЭТА была создана в 1959 году, ее основная цель – борьба за независимость Страны басков. По официальным данным, от устроенных группировкой терактов погибли больше 800 человек. В 2006 году ЭТА объявила об отказе от терроризма, однако единичные теракты продолжились. В 2010 году организация повторно отказалась от вооруженной борьбы.