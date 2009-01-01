15:13

Бывший генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин ответил на вопрос, почему он обещал вернуться в Россию и ответить на обвинения по «делу Реновы», но не вернулся. Об этом он рассказал в блоге на Medium.

«Не надо путать героизм с идиотизмом. Что бы произошло если бы я вернулся? Никто из следственных органов не воодушевился бы от моей последовательности и выполнения обещаний. Меня бы тут же “закрыли” в СИЗО», – пояснил он.

По словам Слободина, его показания по делу «никого не интересуют», так как «они противоречат официальной версии». Бизнесмен отметил, что к его адвокату ни разу не обращались с предложением снять с него показания. Он подчеркнул, что «на свободе себя защищать легче», что он сейчас и делает.

Отвечая на вопрос, почему он так долго хранил молчание, Слободин заявил: «У меня была надежда, что моим коллегам по несчастью – Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику как-то смягчат условия пребывания и вообще сам процесс войдет в более объективное русло». Однако, по словам бизнесмена, когда в феврале им обоим продлили арест, «стало понятно, что надежды нет». После этого Слободин стал собирать материалы для своих публикаций, чтобы «рассказать свою правду и закрыть тему».

Ранее Слободин опубликовал еще две части своего рассказа о «деле Реновы». В первой он отверг связь с арестованным полковником Дмитрием Захарченко и рассказал о своем отъезде из России, а во второй – заявил, что не виновен в передаче взяток руководству Коми на 800 млн рублей.

Как считают следователи, Слободин создал организованную преступную группу, которая в 2007–2015 годах давала взятки высокопоставленным чиновникам Коми в обмен на право устанавливать высокие энерготарифы, не инвестируя в электросети. В начале сентября 2016 года по этому делу задержали управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и бывшего гендиректора компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Слободина, который работал в структурах «Реновы» до 2013 года, заочно арестовали и объявили в международный розыск.