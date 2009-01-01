15:38

Центробанк рассказал российским банкам о новой технологии взлома банкоматов. Об этом сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, передает «Прайм».

«Устройство стоит рядом с банкоматом, на банкомат ничего не вешается – это принципиальная новизна. Банкоматы защищают по-разному, в том числе ставят датчики движения, датчики вскрытия. Когда эта штука работает дистанционно, то эти датчики бесполезны», – сообщил он.

Технология интересна тем, что она не имеет проводов, рассказал представитель Банка России, сообщает «Интерфакс».

Сычев не пояснил, распространяется ли технология на все банкоматы или только на отдельные модели. Он не сообщил также, какие суммы уже похищены со счетов клиентов банков благодаря этой технологии.

Заметка дополняется.