16:48

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «ошибался», когда отрицал получение Кремлем просьбы о предоставлении убежища внештатному корреспонденту «Новой газеты» Худоберди Нурматову (Али Ферузу). Об этом сообщает «Новая газета».

Издание опубликовало обращение главного редактора Дмитрия Муратова и ответ от МВД, которому Кремль переадресовал вопрос. В ответе сообщается, что МВД не имеет права выдать Ферузу паспорт, но тот может обратиться с ходатайством о признании его беженцем, если журналист опасается преследования по политическим или иным соображениям.

Ранее 17 марта Песков заявил, что в Кремль не поступало заявлений с просьбой о предоставлении убежища Али Ферузу.

«Мы слышали и видели сообщения СМИ о том, что якобы он обращался, но мы не получали никаких обращений. Это единственное, что я могу констатировать», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Песков заверил, что обращений не было и по задержанному ранее шеф-редактору Regnum Юрию Баранчику. «Существуют определенные каналы, они хорошо известны чисто процедурно», – подчеркнул пресс-секретарь.

Гражданина Узбекистана Али Феруза задержали 16 марта за нарушение иммиграционных правил (статья 18.11 КоАП). «Новая газета» утверждала, что это произошло по запросу властей Узбекистана. В тот же день его госпитализировали с подозрением на воспаление почек. Журналиста оставили в больнице на неделю. 17 марта стало известно, что, несмотря на плохое самочувствие, Феруза собираются выписать из больницы.

У Феруза в 2012 году украли паспорт. Журналист не смог его восстановить, так как для этого нужно вернуться в Узбекистан, где, по мнению Феруза, ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.

Журналист обращался с просьбой о предоставлении временного убежища в ФМС, к уполномоченному по правам человека и в Совет по правам человека при президенте, но не получал ответов. После этого об убежище для Феруза у президента попросил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Сейчас Али Феруз имеет право находиться в России, так как МВД отменило решение об отказе в предоставлении ему временного убежища.