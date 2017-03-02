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Бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра Лариса переведены из СИЗО под домашний арест до 2 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда города Москвы Анастасию Дзюрко.

По ее словам, суд принял решение изменить меру пресечения сестрам. По какой причине это произошло, Дзюрко не уточнила.

Галина и Лариса Марчуковы обвиняются в хищении средств «Нота-банка»; ущерб от их действий, по версии следствия, составляет 35 млн рублей. Обвинение в соучастии в мошенничестве также предъявлено гадалке Нонне Михай, которая признала свою вину. Марчуковы вину отрицают.

В начале марта сообщалось, что сестры Марчуковы, в первую очередь, Галина, дали показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко, который обвиняется в трех эпизодах получения взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Сам Захарченко заявил, что женщин вынудили его оговорить.

Следователи считают, что Захарченко предупредил Марчуковых о предстоящих обысках в «Нота-банке». До этого источники «Интерфакса» в правоохранительных органах говорили, что изъятые у Захарченко в ходе обыска 8 млрд рублей являются частью средств, выведенных из «Нота-банка» мошенническим путем.

Захарченко, работавший в Главном управления экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД РФ, был арестован в сентябре 2016 года. При обысках в его квартире обнаружили сумму в иностранной валюте, эквивалентную 8,5 млрд рублей. Происхождение денег полковник объяснить отказался. После этого в антикоррупционном управлении МВД началась служебная проверка.