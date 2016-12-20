Три года назад Россия присоединила Крым, который с того момента стал не просто полуостровом, а обрел новую форму существования – источника вечной, как многим мечтается, политической молодости. Крым уже не только и не столько географический объект, это геополитический трофей многоцелевого использования. Вот только что с этим трофеем делать – вопрос все более политически конфликтный. Разница в понимании «ценности» и прикладного значения Крыма как политического достижения рождает заметные противоречия внутри российской элиты.
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