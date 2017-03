Почти год назад основатель The Outline Джошуа Топольски опубликовал колонку «Ваш медиа-бизнес не будет спасен». Ее содержание можно свести к этой фразе: «Ваша проблема в том, что вы штампуете дерьмо. Много дерьма. Дешевого дерьма. И всем плевать на ваше дешевое дерьмо». Бизнес-модель медиа сломалась задолго до того, как Топольски начал учить всех жить, но нативная реклама, в которой изначально видели спасение индустрии, оказалась довольно проблематичной штукой. И если в 2014 году глава The New York Times Co. Марк Томпсон отмечал, как он с воодушевлением наблюдает за ростом прибыли от спонсорского контента, то в 2017 году старший вице-президент компании Себастьян Томич констатировалал, что такая рекламная модель неизбежно будет и дальше менять роль издателя. Но как показывает практика, превратить коммерческие отделы СМИ в успешные креативные агентства получится не у всех. Пока российские компании в основном наблюдают за ростом «нативки» со стороны, американские медиа уже закрывают первые провальные рекламные агентства при СМИ.